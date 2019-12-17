Рынки горят – МЧС «прикрывается» мораторием

10 декабря 2019 года Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило сообщение о тушении пожара на рынке строительных материалов «EuroHome». Как заявили # предприниматели, арендующие расположенные на рынке магазины, в противопожарных гидрантах на территории «Evrohom» не было воды. «У нас в магазинах также не было огнетушителей», — сообщили предприниматели.

По словам предпринимателей, они не застраховали свои товары и теперь не знают, как расплатиться с долгами.

Почему же Министерство по чрезвычайным ситуациям не заметило отсутствие огнетушителей и воды в гидрантах?

С этим вопросом мы обратились к сотруднику управления пожарного контроля МЧС Эльнуру Бабаеву.

«После введения главой государства в ноябре 2015 года моратория на проверки субъектов предпринимательства, мы не проверяем торговые центры и другие предприятия. Проверки запрещены до января 2021 года. С января 2021- года управление пожарного контроля приступит к проверке предприятий», — ответил # Эльнур Бабаев.

По словам Бабаева, согласно статье 6 Закона «О пожарной безопасности» каждый руководитель несет ответственность за пожарную безопасность своего предприятия.

«Мы можем лишь порекомендовать им, исправить недостатки, обнаруженные нами путем визуального наблюдения», — сказал сотрудник управления пожарного контроля.

Глава общественной организации коммерсантов и производителей Севгим Рахманов опроверг высказывания Эльнура Бабаева. «МЧС проверяет все предприятия, в том числе и рынки, каждые шесть месяцев. Представители МЧС берут взятки у руководителей предприятий и закрывают глаза на существующие недостатки», — заявил # Севгим Рахманов.

А 14 декабря 2019 года Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило сообщение о пожаре в старой бане за рынком, расположенным на территории Насиминского района и известного под названием «рынок 3-го микрорайона». Согласно информации пожар был потушен силами МЧС.

Наш корреспондент побывал на месте пожара. Как выяснилось, сгорела не баня, а склад на территории ярмарки рядом с «рынком 3 микрорайона».

Как сообщил # директор ярмарки Гамбар Гасанов, у него на предприятии полностью соблюдаются все правила противопожарной безопасности.

«Представили МЧС постоянно проводят проверки на нашей ярмарке. На территории ярмарки установлены противопожарные гидранты с водой. Весь товар, продаваемый на нашей ярмарке, застрахован», — заверил нашего корреспондента Гамбар Гасанов.

Однако на просьбу нашего корреспондента осмотреть эти гидранты и посмотреть страховые договора предпринимателей, Гамбар Гасанов ответил отказом.

Хотим отметить, что на ярмарке не было никаких огнетушителей, не было их и на «рынке 3 микрорайона».

Мы также решили выяснить, проводит ли МЧС проверки в торговых центрах. Как заявил # администратор торгового центра Парк Бульвар Араз Мамедов, МЧС ежеквартально проводит проверки в их предприятии.

Сотрудники магазина детской одежды «Нежный возраст», расположенного на территории Ясамальского района, также сказали, что сотрудники МЧС проводят у них ежеквартальные проверки.

Однако сотрудники МЧС упорно стоят на своем. «Мы не проводим никаких проверок субъектов предпринимательства в связи с запретом, введенным главой государства», — заявила нам пресс- секретарь МЧС Гюльсум Мехтиева.