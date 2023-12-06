Турция верит в результативность партнерства с Туркменистаном в сфере энергетики и готова к совместной работе по выводу туркменского газа и электроэнергии на мировые рынки.

Как передает ТАСС, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз ходе туркмено-турецкого бизнес форума, прошедшего в среду в Ашхабаде.

Йылмаз напомнил, что Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

«Будь то туркменский природный газ или электроэнергия, мы готовы к реализации крупных проектов по их выводу на мировые рынки. Наши договоренности в этой сфере показывают, что у партнерства в этой области большие перспективы», — сказал он.

Йылмаз отметил, что по возвращении в Турцию он вместе с министерством энергетики страны приведет в действие все соответствующие структуры, чтобы сделать важные шаги в этом направлении.