Дания готова финансировать поставки американских систем противоракетной обороны Partiot Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен перед встречей с коллегами в Брюсселе.

«У нас самих нет таких систем, как Patriot. Если будет решено их поставлять, а мы абсолютно готовы это делать, — это будет финансирование. Нам предстоит выработать детали: это могут быть закупки Украины <…> или прямая оплата США. Самое главное, что Америка готова поставлять это необходимое оружие», — сказал министр.

Политик также добавил, что ЕС близок к принятию 18-го пакета антироссийских санкций, предусматривающего снижение потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель. «Мы очень, очень близки. Не знаю, случится ли это сегодня или завтра, но я убежден, что мы близки», — подчеркнул он.

За последние три года Дания направила Киеву около €9 млрд на военную помощь и около €867 млн — на гражданскую.