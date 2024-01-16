Архивы не горят. К огромному сожалению тех, кто привык озвучивать лживые заявления. Констатирую эту бесспорную истину на фоне заявления, которое сделал сегодня, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы России, председатель ГД Вячеслав Володин. Слушая его понимаешь, что фраза «он обратился к коллегам по палате» имеет двойственное значение.

А как иначе реагировать на его утверждение, что «начав так называемую «специальную военную операцию», Россия предотвратила начало Третьей мировой войны»?! Хорошо еще, что он не сказал, что таким образом Россия, задним числом, решила «предотвратить» Первую и Вторую мировые войны. Впрочем, может быть я всего-лишь забегаю вперед, и Володин еще и такое начнет утверждать.

«Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине: наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, но и других государств, и в первую очередь государств Европы», — сказал Володин, добавив, что Россия — «мирная страна», а потому «никогда не будет воевать ни с каким европейским государством».

Сказать, что это цинизм и ложь- значит ничего не сказать. Начну, впрочем, по пунктам. И тут на помощь приходят архивы. Вспомним, что говорил Володин буквально за пару дней до полномасштабного российского вторжения в Украину, пытаясь опровергнуть заявления руководства США о неизбежности такого развития событий. «Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин», — утверждал тогда Володин.

Сегодня, спустя почти два года с момента начала этой большой войны, которую начала Россия в Украине, то заявление Володина выставляет его в поистине жалком свете. Правда нужно добавить, что, председатель ГД тогда еще пустился в рассуждения о том, что «если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в «ДНР» и «ЛНР», наша страна встанет на их защиту».

Уже тогда был очевиден чудовищный цинизм слов Володина. Россия настолько «не хотела войны», что аннексировала украинский Крым и поддерживала сепаратизм и терроризм на Донбассе. И это при том, что РФ , согласно Будапештскому меморандуму, взяла на себя обязательства воздерживаться «от угрозы силой или ее применения» против территориальной целостности или политической независимости Украины.

Володин говорил про «ЛНР» и «ДНР» , но в реальности их нет. А есть Луганская и Донецкая область Украины, часть которых находится вне контроля официального Киева по причине действий России, которая разожгла конфликт на Донбассе, дабы иметь возможность оказывать давление на любое руководство Украины. Угрозу жизни жителям «ЛДНР» создала именно Россия. Еще с весны весны 2014 года она начала финансировать и курировать боевиков, а потом совершила массовое вторжение в Украину. На основе подразделений вторжения и наемников были созданы регулярные структуры оккупационных войск на Донбассе. И даже российские СМИ все те годы писали о том, как на Донбассе погибли российские «добровольцы». Что они там делают, ясное дело, не уточнялось.

Но потом, как мы помним, началось полномасштабное вторжение России в Украину. И мы помним, какие цели, объявляя о начале «СВО», обозначал президент РФ В.Путин. Целью вторжения в Украину он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а для предотвращения якобы происходящих издевательств и геноцида России необходимо «демилитаризировать и денацифицировать Украину».

Безусловно, президент РФ тогда солгал. Ничего из того, чем он пытался оправдать начало большой войны против Украины, не было. В целом нелепо было тогда слышать от него фразы про «киевский режим», с которым он на тот момент не раз контактировал и садился за стол переговоров. Но тут я хочу обратить особое внимание на то, что тогда в речи президента РФ не было ничего того, о чем сейчас говорит Володин. Говоря конкретнее, Путин не рассуждал тогда о том, что начиная войну против Украины, он попытается остановить начало Третьей мировой войны.

Архивы, повторяю, не горят. К большому сожалению для главы российской Госдумы. Который пытается свалить вину своей страны за чудовищные преступления на кого угодно. Истина же состоит в том, что это Россия виновна в Геноциде в Буче, в массовых убийствах мирных украинцев в Ирпене, Гостомеле, Киеве. Это Россия до сих пор подвергает обстрелу мирные Харьков, Одессу, Днепр и иные города. Это Россия сравняла с землей многие украинские населенные пункты. Это Россия сделала беженцами миллионы украинцев. Это она убила тысячи и тысячи украинских стариков, женщин, детей. Это она продолжает вести войну на чужой земле, приближая Третью мировую войну угрозами применения ядерного оружия и отказываясь останавливать страшную бойню в Украине. Все ее преступления видит мир. Все они внесены в архивы. Которые, к сожалению для руководства РФ, не горят.