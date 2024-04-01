Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что его партия на проведших 31 марта муниципальных выборах в стране потерпела поражение.

«К сожалению, мы не добились желаемых результатов», — сказал он, выступая из штаб-квартиры своей Партии справедливости и развития (ПСР).

Президент добавил: «Мы, конечно, будем уважать решение нации, мы не будем упрямиться, действовать против национальной воли и подвергать сомнению силу нации».

По словам турецкого президента, выборы прошли в спокойной обстановке, без серьезных инцидентов и стали хорошим экзаменом на демократию. «Они стали не концом, а началом поворотного для нас этапа», — сказал Эрдоган.

По последним данным государственного телеканала TRT, обработано 91,34% протоколов с избирательных участков. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия получает на муниципальных выборах 37,35% голосов, правящая ПСР — 35,75%. Оппозиция впервые за последние десятилетия одержала победу во всех крупных городах страны, в том числе в Адане, Анкаре, Анталье, Бурсе, Измире, Стамбуле. (по материалам турецких СМИ)