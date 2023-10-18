Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН, который ранее не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, в очередной раз не выполнил свои обязанности.

«Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и массовое наказание населения Газы», — написал он в Telegram.

Эрдоган также указал, что «в сотрудничестве с властями Египта Турция доставила в регион три самолета с гуманитарной помощью».