Ряд университетов в США снизили плату из-за дистанционного обучения

Под давлением общественности и студентов плата за обучение в Джорджтаунском университете США была снижена на десять процентов в связи с переходом на дистанционное обучение. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщает Financial Times.

Как сообщает газета, около двух тысяч студентов Джорджтаунского университета подписали петицию в адрес руководства вуза, в которой заявили, что переход на дистанционное обучение привел к сокращению или полной отмене факультативных или практических занятий, а также резко ограничил их доступ к ресурсам университетского кампуса. При этом плата за обучение в университете осталась прежней — около 58 тысяч долларов в год.

Авторы петиции заявили, что в существующих условиях стоимость обучения в 58 тысяч долларов в год — это “грабеж на большой дороге”. После того, как это обращение студентов было предано огласке, руководство университета снизило плату за обучение на 10%.

Такую же скидку на обучение объявил в начале июля и Принстонский университет.

“Мы признаем, что существует разница между тем, что мы можем давать дистанционно, и между тем, что мы можем давать в кампусе”, — отметил президент Принстонского университета Кристофер Айсгрубер.

Также, колледж Уильямса, штат Массачусетс, объявил о снижении всех сборов на 15%, а платы именно за обучение — на 10%.

В то же время, Гарвардский университет исключил любую возможность снижения платы, а Йельский университет поднял ее с 55,5 тысяч долларов до 57,7 тысяч долларов в год.