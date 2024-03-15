Поставки американской военной помощи в Израиль замедлились.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом телекомпании ABC сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

По его информации, в начале конфликта между Израилем и ХАМАС США доставляли военную помощь «очень быстро», но со временем поставки стали «очень медленными». Он отметил, что это оказывает давление на Израиль, поскольку страна предпринимает попытки ликвидировать ХАМАС в секторе Газа.

Чиновник не назвал причин промедлений, но отметил, что Израиль в курсе разочарованности США конфликтом и недостаточными действиями израильской стороны по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Армия обороны Израиля отказалась от комментариев.