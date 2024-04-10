Ученица XI класса школы № 1 города Баку Гюльнур Агакишиева получила право на обучение и стипендию в самых престижных университетах США.

Как сообщает #, она получила приглашение от Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (UIUC), Университета Пердью, Пенсильванского университета .

Наряду с этим школьница получила стипендию в размере 15 000 долларов от Университета Джорджа Вашингтона и 25 000 долларов в год от Фордхемского университета.

Г.Агакишиева является финалистом программы FLEX (Future Leaders Exchange Program), финансируемой правительством США.