Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц

Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц
Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять «ряд обязанностей» эмира государства, госпитализированного ранее.

Как передает  РИА Новости, об этом сообщает кувейтское агентство новостей KUNA.

Напомним, что ранее в субботу канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для медицинских обследований. В канцелярии также добавили, что 91-летний эмир чувствует себя хорошо.

«По указу эмира наследник престола будет временно исполнять некоторые конституционные обязанности эмира», — приводит агентство слова министра канцелярии монарха шейха Али аль-Джарраха ас-Сабаха.

| 2020-07-18T23:20:20+04:00 19 июля 2020, 06:06|12345 (Пока оценок нет)
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