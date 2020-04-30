Русские своих не бросают или Москва не простит Пашиняну «шалость» с афганскими сигаретами

Свято место пусто не бывает. Это устойчивое выражение известно многим, если не всем. И оно верно и приемлемо для всех сфер человеческой жизнедеятельности. В том числе, и в криминальном мире. Место преступника, по тем или иным причинам, ушедшего на покой (во всех смыслах этого слова), обязательно займет другой. Это незыблемое правило.

И оно справедливо не только на бытовом уровне, но и на государственном. Особенно, если государство (точнее, государственное недоразумение) существует за счет, либо нацистской идеологии, либо поддержки криминально-олигархического сообщества.

В Армении «свято место» преступников никогда не пустовало. Возьмем, к примеру, экс-президента этой страны Роберта Кочаряна. Матерый преступник, чьи руки обагрены кровью мирных азербайджанцев, умудрился стать главой Армении. Затем его сменил не менее бывалый головорез Серж Саргсян, хваставшийся тем, что армяне учинили Ходжалинский геноцид. Помимо всего прочего, Саргсяна, как и его предшественника, не раз уличали в «темных делишках». Особенно это касается Саргсяна, который погряз в мошенничестве, коррупции, связях с преступным миром. Причем, не в одиночку, а вместе со своими родственниками.

Но вот наступило просветление, и на игрушечное кресло марионеточной страны воссел «человек из народа», «армянский гаврош» Никол Пашинян. На волне «бархатной революции» он докарабкался до верхушки власти, став премьер-министром.

Армянский народ возрадовался, наивно полагая, что все проблемы «многострадальных» Никол решит одним махом. И «геноцид армян» Турция признает, стучась в двери Армении с мольбой принять материальную компенсацию, и Азербайджан скажет сепаратистам: «Живи, дорогой, это твоя земля» и прочее, прочее».

Однако, все оказалось намного прозаичнее и в соответствие с клише. На место одного преступника пришел другой. И никакая тога демократа и борца за справедливость во всем мире и в центре мироздания – Армении, Николу Воваевичу не помогла.

Дело в том, что на днях произошло событие, обыденное для хайского племени, но, как минимум, необычное для остального цивилизованного мира.

Так, в России был задержан самолет, перевозивший 40 тонн контрабандных сигарет из Еревана в Афганистан. Этот инцидент грозит обернуться армяно-российским дипломатическим скандалом. Об этом отмечается на новостном сайте 168.am. В публикации в частности говорится:

«Российская сторона ранее выступила с просьбой, чтобы самолеты, перевозившие граждан Армении из московского аэропорта в ереванский аэропорт «Звартноц», вернули в Россию из Еревана граждан РФ.

Другими словами, самолет, летевший из Еревана в Москву с пустыми креслами, по предложению российской стороны, должен был вернуть граждан России на родину, тем более что российская сторона была готова заплатить за рейс.

Однако это предложение российских дипломатических кругов было категорически отвергнуто. Как сегодня выяснилось, самолеты, летевшие из «Звартноца» в Москву для возвращения граждан Армении в Ереван, были не пустыми, а доставляли в Россию контрабандные сигареты».

Сайт также сообщает о том, что по данным их источника, вопросом возвращения армянских граждан из Москвы занимается некий Артур. По заверениям источника, именно этот человек стоит за перевозкой контрабандной продукции. Он занимался, как отправкой груза, так и его получением. Отмечается также, что есть четкая информация о том, что за всем этим стоят шурин и родственники премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Во всей этой истории ясно, как Божий день, одно: Пашинян влип по всем направлениям. Возможно, хозяин Еревана – Москва — и простил бы армянскому премьеру «шалость» с сигаретами, если бы не следующий нюанс. Вассал позволил дерзость в отношении сюзерена, отказав ему в пожелании увидеть своих граждан у себя на родине. Такого Россия, которая бахвалится на весь мир слоганом: «Русские своих не бросают», забыть не может.

Таким образом, если уж имя Пашиняна засветилось в этом скандале, то ему даже Роберт Кочарян, который сегодня содержится под стражей, не позавидует. И дело даже не только и не столько в том, как Россия на это отреагирует. Вопрос в ином.

«Гордые армяне», на своих руках вознесшие Пашиняна на трон, наверное, поймут, что все это время их держали за дураков. И пока Никол обещал им манну небесную, сам втихаря нацелился на осетрину, белугу, черную икру и прочие деликатесы. А это уже в преступном мире, в который втерся Пашинян, считается «крысятничеством». И это наказуемо…