Патриотизм — последнее прибежище негодяя. Афоризм более чем известный. Сегодня определенные силы, политические круги, государства, прикрываясь идеей патриотизма, в своих гнусных замыслах на сто шагов вперед опередили негодяев.

Глядя на те события, которые происходят вокруг нас, когда воры крадут, грабители грабят, а убийцы убивают, невольно начинаешь думать, что они ангелы во плоти.

Не спешите меня линчевать. Они «ангелы» по сравнению с теми умными, опрятными, одетыми в дорогие костюмы политиканами различных стран, взявших на себя функцию воплощать в жизнь заветы сатаны.

Согласитесь, что понятие «патриотизм» сегодня настолько обесценено, что его можно измерить деньгами. Человек, который по сути и мировоззрению своим приоритетом считает не патриотизм, а жажду личной наживы, называется иначе: мародер.

Яркий пример «патриотизма» российских оккупантов в Украине был продемонстрирован буквально на днях. Российские военнослужащие, которые встали грудью на защиту «родины» на чужой земле, своими злодеяниями доказали два аспекта: нельзя быть патриотом и агрессором одновременно, и быть негодяям – поощряется. Впрочем, перейдем к сути статьи.

Как передают украинские СМИ, в городе Волноваха (находится в аннексированной Россией Донецкой области) в ночь на 28 октября были убиты девять человек, в том числе двое детей — их тела с пулевыми ранениями нашли в частном жилом доме.

Следственный комитет РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек, в том числе малолетних.

Как пишет телеграм-канал Astra, убийство было совершено в доме на улице Донецкой, где жили Андрей и Наталья Капканец, а также их дети. По случаю дня рождения матери Андрея Татьяны, которой 27 октября исполнился 51 год, в доме собрались гости.

Убитые — Татьяна и ее муж Эдуард, их сыновья Андрей и Александр, жена Андрея Наталья и двое их детей — ученица младших классов Настя и четырехлетний Никита. Также были убиты жена Александра Екатерина и ее 19-летний брат Дмитрий.

Их убили ночью. В соцсетях есть фотографии погибших — они лежат в своих кроватях.

Один из знакомых семьи рассказал, что Андрей Капканец «что-то не поделил» с одним из российских военных. «Сразу приехала верхушка (высокопоставленные военные) и они начали пытаться скрыть все, соседям сказали — молчать», — добавил собеседник Astra.

Украинский журналист Денис Казанский написал, что накануне убийства Андрей Капканец поссорился с «кадыровцами», которые пытались «отжать» его дом. Эту информацию позже подтвердил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, заявив, что, по предварительным данным, к убийству причастны «чеченские оккупанты», которые хотели забрать дом семьи.

«Важные истории» со ссылкой на друга семьи пишут, что конфликт действительно был с чеченцами. «Говорят, днем к ним приходил чеченец. Хотел самогона взять. Не купить, а взять: типа, мы же вас защищаем. На это он получил отказ, был громкий скандал и угрозы. Вечером этот чеченец с другом дождались, пока все уснут, и приехали ко двору, зашли через огород и отомстили за самогон», — заявил собеседник издания.

Он добавил, что убитые члены семьи поддерживали Россию в войне с Украиной.

Резюме из вышеизложенной информации позволяет нам сделать вывод: убийство 9-ти членов одной семьи, включая и детей, это не патриотизм. Это статья УК РФ, согласно которой бандиты и убийцы остаток своих дней должны провести за железной решеткой.

И вот возникает концептуальный вопрос: Кремль воюет за «денацификацию» Украины? Предположим. А как объяснить тот факт, что боевики Кадырова расстреливают всю семью?

Ну, а дети при чем? Вы знаете, российский военно-политический истеблишмент может сколько угодно разглагольствовать о приверженности миру, но истинные замыслы невозможно скрыть ни от человека, ни тем более от Всевышнего.

Да и проводников своих интересов по маршруту Кремль-Небо российские власти выбрали не тех. Ни патриарх Кирилл, ни Рамзан Кадыров на эту роль не годятся.

P.S. А убийц украинской семьи ждет «суровый» приговор. Русские своих не бросают…