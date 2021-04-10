Русские сливают Пашиняна?

Самолет Рустама Мурадова, который летел из Баку, приземлился в аэропорту «Эребуни» «пустым», в то время как в Армении его ожидали с «подарками». А именно речь идет о диверсантах, которых в Армении называют военнопленными, чьи родители с нетерпением ждали у трапа.

Практически сразу после визита Никола «Владимировича» в Москву пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян и офис вице-премьера Тиграна Авиняна официально подтвердили, что группа пленных прибудет в Ереван из Баку вместе с генералом Мурадовым.

Армяне с радостью восприняли эту новость и сразу помчались в аэропорт «Эребуни» встречать Мурадова с «военнопленными». Но Мурадов прилетел один. Разочарованные и обозленные армяне начали проклинать Азербайджан и говорить, что официальный Баку «переходит все красные линии». Что, мол, руководство Азербайджана играет чувствами армян, и прочие оскорбления и угрозы.

Однако потом журналистка armpress в разговоре с Мурадовым выяснила, что никто с ним в Ереван прилетать не должен был.

«Ложь и провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население. Не было запланировано возвращение пленных. Это был простой рабочий визит в Баку», — сказал Мурадов журналистке.

Однако тут нужно учесть один момент. Если Мурадов был в Баку с рабочим визитом, то с кем тогда он встретился? Почему не было никаких новостей о его встрече с какими-то официальными лицами в Баку? А может, никакой встречи не было и даже не планировалось?

Тем не менее, чтобы выкрутиться из положения, вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, говорит о том, что «договоренности о возвращении военнопленных не было».

«На самом деле не было договоренности о возращении военнопленных. Была лишь надежда, что этот полет (визит Мурадова в Баку) принесет хорошие новости», — заявил он и принес извинения за вчерашнюю дезинформацию.

Иными словами, во всей этой истории, Азербайджан и его руководство остаются чистыми и никаких вопросов к ним не может быть. Баку, как говорил, что у нас нет военнопленных, а только диверсанты, так и продолжает говорить и, возможно, готов обсудить выдачу этих диверсантов в обмен на что-то. Однако тут есть стороны, которые на этой теме играют в политические игры.

Вся эта история подпахивает жесточайшей подставой Никола Пашиняна со стороны Кремля. То ли Путину что-то не понравилось во время встречи с Николом Пашиняном, то ли русские просто таким образом пытаются «слить» Пашиняна и вызвать еще больший гнев народа в преддверии выборов… Тем самым они усиливают позиции Робика в Ереване и демонстрируют свою позицию.

Наутро, после прилета «пустого» самолета из Баку, командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов уже после заявления «о провокации со стороны властей Армении по вопросу возврата военнопленных» фактически переходит в абсолютно иную плоскость деятельности. По данным издания «Грапарак», Мурадов сразу после встречи с Пашиняном встретился с владельцем «Арцахбанка» Артаком Балаяном и крупным бизнесменом Арменом Балаяном, которые являются соратниками экс-президента Роберта Кочаряна. Также сообщается, что Мурадов встретится с главой СНБ Армении. То есть начинает играть во внутриполитические игры.

Тут напрашивается вопрос: почему глава миротворческой миссии в Азербайджане Рустам Мурадов играет во внутриармянскую политику? По всей видимости, он больше, чем просто глава миротворческой миссии, он по совместительству еще и генерал-губернатор в Ереване, который должен помочь посадить Робика на премьерское кресло. Такое поручение, как видится сейчас некоторым наблюдателям, он получил из Кремля.

Для Азербайджана — что Робик, что Никол — не имеет никакой разницы. «Железный кулак» проломал череп одному, проломает и другому, даже если тот верный сатрап России. Для Баку сейчас куда важнее укреплять ось Баку-Анкара-Исламабад — Лондон, что и станет залогом дальнейшего успеха. Ну а вот для армян ситуация складывается не лучшим образом.

С одной стороны — близорукий Пашинян, которого сами армяне выбрали, и который пытается проводить максимально независимую политику, но при этом постоянно спотыкается о ловушки, поставленные Кремлем. С другой стороны — сатрап, который с эфира Первого канала России делал непристойные ??? предложения и клялся на всю Россию в верности и преданности. Выбор у армян невелик, и такому выбору не позавидовать, однако армянам придется сделать этот сложный выбор.