Руслан Хомчак назвал дезинформацией заявления о том, что Киев готовит наступление в Донбассе

Силовая операция Киева в Донбассе неизбежно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и военнослужащих, что является неприемлемым для Украины. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака, распространенном в пятницу.

«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого числа мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины», — говорится в нем.

Хомчак отметил, что высшим военно-политическим руководством Украины в качестве приоритетного ранее был определен политико-дипломатический сценарий урегулирования конфликта в Донбассе.

Вместе с тем главком заявил, что ВС Украины готовы к «адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил», так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Хомчак назвал дезинформацией заявления о том, что Киев готовит наступление в Донбассе. Он также заявил, что сотрудничество страны с НАТО носит «исключительно мирный характер», направленный на укрепление обороноспособности страны и «содействует достижению военных критериев» для обретения полноправного членства в Североатлантическом альянсе. (ТАСС)