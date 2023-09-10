На территории Румынии обнаружили обломки еще одного русского дрона. Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного по делам России «на ковер».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в субботу в Министерство иностранных дел на уровне государственного секретаря», — говорится в заявлении МИД.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября, российские террористы в очередной раз прибегли к атаке дронами-камикадзе «Шахед» на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.

Через некоторое время Министерство иностранных дел заявило, что БпЛА ударили также и по территории Румынии, впрочем, румынские МИД и Минобороны эту информацию сразу опровергли. Также вышеупомянутую информацию отрицал президент Клаус Йоханнис, впрочем. Позже он признал инцидент.

Вчера, 9 сентября, Минобороны Румынии сообщило, что обнаружило новые обломки беспилотника, аналогичные тем, что используют российские военные.