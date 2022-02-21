В Баку состоится сольный концерт солиста мега популярной группы начала 2000-ых «Руки Вверх» Сергея Жукова.

Концерт певца состоится в рамках музыкального фестиваля «Жара», 26 июля, сообщили # в пресс-службе фестиваля.

Похоже, в этом году организаторы «Жары» решили сделать ставку исключительно на кассовых звезд, тех самых, которые собирают полные залы и приносят солд-ауты. После распада группы Жуков не остановился – певец стал записывать новые треки, дуэты, выпускать альбомы, и, пусть не так часто, но все же, продолжил выступать с сольниками. И ни один концерт не обходится без хитов, которые знала наизусть вся молодежь того времени – «Крошка моя», «Он тебя целует», «Чужие губы», «Алешка» и др.

Впервые Жуков выступил на фестивале «Жара» в Баку в 2019 году. Он исполнил всего несколько песен, но произвел настоящий ажиотаж – публика не хотела отпускать артиста со сцены, и, видимо, уже тогда организаторы взяли ситуацию на вооружение: концерт Жукова в Баку – это подарок многочисленным фанатам, которым сегодня чуть больше 30-ти.

«Вы ждали, так долго просили, и мы вас услышали! Жуков исполнит в Баку все самые хитовые треки», — анонсируют концерт организаторы фестиваля.

Напомним, что также 26 июля в рамках «Жары» состоится сольный концерт еще одной долгожданной бакинцами звезды – Димы Билана.

28 июля свою сольную программу в Баку представит Баста, а 29 июля на «Жаре» состоится концерт Jony.

Организаторы фестиваля намекают на новые сюрпризы, а значит, неисключено, что этим летом в Баку приедут и другие артисты, чьи концерты бакинцы давно мечтали посетить.

Фестиваль «Жара» — 2022 состоится в Баку, на территории Sea Breeze, с 25 по 29 июля. Организатором и создателем фестиваля является народный артист Азербайджана EMIN.