Роухани раскритиковал идею заменить СВПД на «сделку Трампа»

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал предложение Запада заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) на новое соглашение, предлагаемое США.
Во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену СВПД на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа, назвав это » сделкой Трампа».
«Премьер-министр Великобритании предложил отложить в сторону СВПД и перейти к сделке Трампа … Но Трамп только нарушает соглашения, нарушает международные законы и нормы», — заявил Роухани, выступление которого транслировал телеканал Press TV.
Иранский президент также обвинил ЕС в неспособности действовать как «свободные страны» и призвал «прийти и извиниться» перед Тегераном за «безрезультатность» и «страх перед США».