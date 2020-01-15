Роухани раскритиковал идею заменить СВПД на «сделку Трампа»

«Премьер-министр Великобритании предложил отложить в сторону СВПД и перейти к сделке Трампа … Но Трамп только нарушает соглашения, нарушает международные законы и нормы», — заявил Роухани, выступление которого транслировал телеканал Press TV

Иранский президент также обвинил ЕС в неспособности действовать как «свободные страны» и призвал «прийти и извиниться» перед Тегераном за «безрезультатность» и «страх перед США».