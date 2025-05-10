Идея создания буферной зоны на 15 км с обеих сторон линии фронта в Украине может быть опасной. В частности это может привести к потере контроля над городами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского на пресс-конференции после встречи «коалиции решительных».

По словам Зеленского, вопрос о демилитаризованной зоне и разведении войск он слышал «от разных людей, от разных разведок». Однако, он отметил, что официально Украине никто такого не предлагал.

«Как саперы: все ищут какие-то возможности, какой еще с нами эксперимент провести», — добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что эта идея не очень живая.

«Это зависит от формата мониторинга. Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны — а почему по 15? И с какой линии мы будем считать, с границы, с какой контактной линии», — сказал Зеленский.

По словам президента, в этом вопросе возникает много сложностей. Он вспомнил, что на Украину летели ракеты и с территории Беларуси, а значит получается, что на 15 км вглубь белорусской границы, по соответствующей логике, тоже надо создавать ДМЗ.

«Кроме того, дальность современной артиллерии и дронов существенно превышает 15 км. Даже если мы будем говорить о 15 километрах, что мы будем делать с городом Херсон? Это сразу означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне — у нас не будет Херсона», — отметил Зеленский.

Он добавил, что аналогичная ситуация в том числе и с Покровском и другими прифронтовыми городами.

«Иллюзий что нарушений сизфаер не будет — иллюзий нет, они будут. Но это очень важный шаг. Если после того согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, то такие города как Херсон, Харьков и Сумы, у всех будет вроде бы мир, а у них будет продолжаться война. Потому что к ним будет долетать артиллерия. Поэтому об этом преждевременно говорить. Идея (относительно разведения войск) на сегодня не живая», — подытожил президент.

Напомним, что на днях спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать Украина и Россия.

По его словам, украинская армия и армия РФ могут отойти на 15 км от нынешней линии соприкосновения с обеих сторон, что якобы позволит создать демилитаризованную зону и наблюдать за ней.

Заметим, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая.