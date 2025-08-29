Европейские чиновники обсуждают создание буферной зоны в рамках урегулирования в Украине, сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов. Речь идет о возможности создания 40-километровой буферной зоны между российским и украинским силами в рамках мирного соглашения.

Источники издания утверждают, что предложение входит в число нескольких, которые чиновники Европы рассматривают в рамках сценария послевоенного урегулирования или прекращения огня на Украине. США, похоже, не участвуют в обсуждении создания буферной зоны, говорится в публикации.

Численность военных, необходимых для патрулирования границы буферной зоны, также остается под вопросом. Обсуждается от 4 тыс. до 60 тыс. военнослужащих, основную часть которых должны составить французские и британские силы, утверждает Politico.