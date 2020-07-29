Роухани назвал действия ВВС США «авиатерроризмом»

«Разве можно, чтобы в международном воздушном коридоре на существующем авиамаршруте к пассажирскому самолету, где находятся взрослые, дети и женщины, подлетал истребитель, запугивая их. Никаких сомнений – это авиатерроризм», — сказал Роухани в ходе заседания правительства, показанного по телевидению.

Он также призвал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и СБ ООН противодействовать «авиатерроризму», заявив, что страны Ближнего Востока также не должны молчать. Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских ВВС с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана Бейрут . Пассажирский самолет приземлился в Бейруте ( Ливан ), высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран. Инцидент произошел 23 июля, в результате, по имеющимся данным, несколько пассажиров и членов экипажа получили травмы, поскольку пилот совершил маневр, чтобы, как отмечают в Иране, уйти от столкновения. США в свою очередь сообщили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм. Идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние. (РИА Новости)