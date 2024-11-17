Т.н. президент Абхазии Аслан Бжания в интервью RT заявил о том, что действия протестующих, занявших правительственные здания, носят антироссийский характер.

Он отметил, что оппозиция исказила суть инвестсоглашения с Россией.

В инфоцентре президента ранее сообщали, что оппозиция стремится «не только дестабилизировать ситуацию внутри республики, но и нанести ущерб отношениям с РФ».

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Бжания сообщал, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.