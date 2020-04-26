Роухани анонсировал открытие религиозных центров в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что религиозные центры в стране могут открыться в соответствии с протоколами здравоохранения, введенными для предотвращения распространения коронавируса, сообщает Tasnim.

Во время субботней встречи в штабе по борьбе с коронавирусом Минздрав ИРИ доложил о «сравнительно удовлетворительных условиях» в борьбе с коронавирусом.

Президент Ирана высоко оценил соблюдение жителями страны всех требований безопасности и отметил, что можно будет констатировать некоторое сокращение вспышки коронавируса, если граждане продолжат придерживаться всех договоренностей.