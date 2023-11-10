Германия выделила около €10 млн на создание на Украине нескольких центров передовых исследований, в том числе для изучения применения биоактивных противоинфекционных препаратов. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

«На Украине будут созданы центры передовых исследований при поддержке правительства Германии. <…> Чтобы построить эти центры, Германия выделила около 10 миллионов евро. Центры будут работать благодаря финансированию немецкой стороны и под руководством ведущих немецких и украинских ученых», — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Лисовой уточнил, что центры построят в Киеве, Львове и Харькове. Один из центров во Львове будет заниматься исследованием медицинского применения новых биоактивных противоинфекционных средств, в другом займутся изучением немецко-украинской и европейской истории ХХ века.

В Киеве, по словам Лисового, будет функционировать Центр передового исследования квантовых материалов, а в Харькове — Центр передового исследования плазменных технологий.

Решение о создании центров было утверждено накануне на 14-м заседании украинско-немецкой рабочей группы по научно-технологическому сотрудничеству в Германии.