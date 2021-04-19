Россию исключили из тендера на строительство АЭС в Чехии

Власти Чехии на фоне разгоревшегося в последние дни скандала исключили Россию из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на востоке страны. Вечером в понедельник, 19 апреля, кабинет министров в Праге решил, что российские компании не будут участвовать в проверке безопасности, которая предшествует сделке, заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Он сообщил, что к тендеру будут приглашены фирмы из Франции, Южной Кореи и США, которые получат анкету с вопросами на предмет безопасности. Российская госкорпорация «Росатом» эту анкету не получит, добавил он. Ранее в тот же день Гавличек сообщил, что «Росатом» не будет участвовать в строительстве нового энергоблока и в качестве субподрядчика.

Правительство Чехии, которому принадлежит 70% акций электроэнергетического конгломерата ČEZ, в июле 2020 года одобрило планы по предоставлению беспроцентного кредита для строительства энергоблока. Размер тендера составляет не менее 6 миллиардов евро. Чешские власти 29 марта включили в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию «Росатом», американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EdF и южнокорейскую KHNP. (DW)