Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против возвращения страны к ядерной энергетике, указав на нерентабельность строительства атомных электростанций.

«Если кто-то сейчас решит построить АЭС, то, исходя из нынешних сроков строительства, она будет готова через 15-20 лет», — сказал он во время поездки в город Зиндельфинген на юго-западе Германии. По мнению канцлера, за такой период страна уже успеет решить все проблемы в области энергетики.

Шольц заявил, что электроэнергия, вырабатываемая АЭС, стоит намного дороже той, которая производится за счет ветра, солнца и других источников. «Если через 20 лет оглянуться назад и посмотреть, кто принял более дешевое и эффективное решение по вопросу производства электроэнергии, то это будет наша страна», — приводит его слова агентство DPA.