Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал целесообразность проведения референдума о вступлении страны в ЕС. Об этом он высказался в ходе Армянского форума демократии.
По его словам, звучат предложения провести референдум, который покажет поддержку этой идеи со стороны народа. Пашинян напомнил, что с трибуны европейского парламента заявлял: Армения готова быть близка с ЕС настолько, насколько к этому готов Евросоюз.
«Если бы я думал, что армянский народ не поддерживает эту идею, то не делал бы подобного заявления. Или если бы я сделал это заявление в условиях, когда народ это не поддерживает, то на следующий день после этого заявления не был бы премьером», — сказал глава кабмина.
По словам Пашиняна, он как должностное лицо, которое уполномочено представлять народ Армении, знает его мнение.
«Проводить сейчас референдум или нет?.. Если мы вынесем этот вопрос на референдум, то должны будем проводить агиткомпанию. Когда мы будем ее проводить, люди зададут вопросы – когда, как, в какие сроки, какими шагами?. Евросоюз хочет этого или нет, готов ли Евросоюз? Могу ли я дать ответы на эти вопросы — нет», — сказал Пашинян.
Он также обратил внимание на процессы, которые идут в самом Евросоюзе. Например, прошедшие в ЕС выборы вызывают определенные вопросы.
Таким образом, Армения, по словам Пашиняна, на максимально высоком уровне заявила о политической воле к сближению с ЕС.