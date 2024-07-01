«Если бы я думал, что армянский народ не поддерживает эту идею, то не делал бы подобного заявления. Или если бы я сделал это заявление в условиях, когда народ это не поддерживает, то на следующий день после этого заявления не был бы премьером», — сказал глава кабмина.