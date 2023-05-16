Российские и белорусские спортсмены не примут участие в третьих Европейских играх. Об этом сообщает портал Inside The Game.

Данное решение было принято Европейским олимпийским комитетом (ЕОК).

«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх 2023 года ни в каком качестве», — приводит заявление пресс-службы организации ТАСС.

Напомним, что Европейские игры в 2023 году примет Польша. Континентальный старт пройдет с 21 июня по 2 июля в Кракове.

В 2024 году пройдут летние Олимпийские игры. Главный старт четырехлетия примет Париж, соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. На данный момент решения об участии российских спортсменов на Играх-2024 года не принято.