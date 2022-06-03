Сотрудники американских таможенных органов жалуются на волну российских беженцев, которые пытаются незаконно въехать в страну через границу с Мексикой.

Число людей с российскими паспортами, которых задерживают в Калифорнии, увеличивается третий год подряд и достигло рекордных в истории масштабов.

Как сообщает The Border Report со ссылкой на статистику агенства таможенной и пограничной защиты США, с 1 октября было зафиксировано 19296 случаев пересечения границы россиянами — в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год, и втрое выше показателя всего 2020-го.

45% таких инцидентов произошли близ Сан-Диего. Наплыв россиян наблюдают отельеры Тихуаны — города в Мексике, откуда беженцы-нелегалы начинают непростой путь в США.

Согласно данным Мексиканской таможни, только за январь–февраль в Тихуану въехали 28 тысяч россиян с туристическими визами. «Некоторым из них удается перебраться через границу и попросить убежища, но большинство возвращают назад», — говорит Хосе Мария Рамос, сотрудник объединения таможенных работников Тихуаны.

По его словам, число россиян в городе растет, и это продолжается не первый год. Источники Border Patrol в американской таможне рассказывают, что русских все чаще наблюдают в пункте пропуска Сан Исидро, к северу от границы с Мексикой, причем все больше людей пребывают в последние недели.

Наплыв россиян создает проблемы местным жителям. «Из-за арестов закрываются линии, очереди становятся длиннее, и нам приходится ждать, чтобы пересечь границу и попасть на работу», — рассказывает Пабло Масьель.

Ирен Флорес, другая жительница Тихуаны, говорит, что ежедневно наблюдает до 20 машин, битком набитых россиянами. «Им легко можно заметить. Там целые семьи, они выглядят нервными», — рассказывает Флорес. «Их было много в 2021 году, но не столько, сколько сейчас», — добавляет она.

Среди тех, кто ищет новую жизнь в Штатах, попадаются и те, кто в прошлом работал на государство. 19 мая стало известно о задержании на границе Мексики и США Виктора Каменщикова — экс-депутата Думы Владивостока.

Избравшийся от КПРФ, он высказался против войны с Украиной, а с конца февраля перестал посещать заседания. «Каменщиков вышел из партии по собственному желанию», — сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачев. (moscowtimes.ru)