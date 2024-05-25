Компания SpaceX стремится противодействовать попыткам России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написал американский предприниматель Илон Маск.

«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», — написал он.

По словам Маска, в Украине России успешно удаются попытки подавления любых систем связи, кроме Starlink.

С начала конфликта украинские войска активно используют систему спутниковой связи Starlink в боевых действиях. Однако в последнее время все чаще приходят сообщения о попытках подавления Starlink со стороны российских военных.