В апреле показатель оптовых цен на ключевых рынках вырос на 16,8% и составил примерно 4,27 доллара за килограмм. Это самое высокое значение с конца 1970-х годов.

Причиной подорожания стал неурожай во Вьетнаме, крупнейшем производителе кофе сорта робуста. Как сообщало агентство Bloomberg, глобальные изменения климата привели к засухе в сельскохозяйственных районах азиатской страны. Фермеры столкнулись с нехваткой воды для орошения, передает snob.ru.

Ранее в апреле рекордно подорожали какао-бобы. Биржевая стоимость продукта достигла 11 тысяч долларов за тонну. Это вдвое больше показателя 1977 года, который до сих пор был максимальным. Вскоре после этого цены обвалились примерно на треть.