В находящемся под контролем российских войск Мариуполе МЧС России запустило три автозака, на которых установлены большие экраны. На них транслируются передачи российского телевидения. В МЧС называют это «мобильными комплексами информирования населения».

Ранее в соцсетях появились видео этих автомобилей на фоне разрушенных зданий.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко (он, как и другие представители украинских властей, находятся вне оккупированного города), также были установлены 12 телевизоров с диагональю 75 дюймов во всех местах массового скопления людей.

«Практически на протяжении трёх месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения. Один из таких комплексов установлен стационарно, два других курсируют по городу» — сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Утверждается, что такие «комплексы» работают также в других районах Донецкой области, перешедших под российской контроль, в частности в Волновахе и Краснолиманском районе. «Они транслируют новости с федеральных и республиканских телеканалов, передают справочную информацию для жителей, а детям показывают мульфильмы и сказки» — сообщает ТАСС.

Будучи знакомыми с передачами и новостными выпусками российских федеральных каналов, можно смело сказать, что мульфильмы и сказки показывают не только детям.

Мариуполь в ходе осады и штурма города, которые продолжались почти три месяца, был почти полностью разрушен. Многие местные жители покинули город, однако, по оценкам, более 100 тысяч продолжают в нём оставаться, несмотря на отсутствие централизованного водоснабжения, связи, а во многих районах и электричества. Пока нет независимо подтверждённой информации о числе погибших, однако обе стороны признают, что оно исчисляется тысячами. Российские власти официально считают Мариуполь частью самопровозглашённой «ДНР».