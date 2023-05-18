Россия продолжила серию «беспрецедентных» по своей мощи, интенсивности и разнообразию воздушных атак Украины, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Ночью 18 мая Киев подвергся девятому с начала мая массированному обстрелу. По данным военной администрации города, атака была осуществлена стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия. Они запустили крылатые ракеты типа Х-101/555. Все ракеты были обнаружены и уничтожены в воздушном пространстве Киева. После запуска ракет Россия направила в район украинской столицы разведывательные дроны.

В результате перехвата ракет падение обломков зафиксировано в Деснянском и Дарницком районах столицы. В последнем произошло возгорание на территории гаражного кооператива, отметил Попко. В прочих районах обломки могли упасть на припаркованные автомобили, придомовую территорию или в лесопарковую зону. Информации о пострадавших нет.

Взрывы также прогремели в Одессе, где одна из ракет попала в промышленный объект, в Винницкой, Житомирской, Харьковской, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия нанесла 15 ракетных ударов, часть из которых пришлась по Бахмуту, Херсону и Одессе, а также 42 авиационных удара. Вероятность дальнейших воздушных ударов по всей территории Украины остается высокой, подчеркнули в Генштабе.

Россия увеличила число ракетных атак по территории Украины с начала мая, чтобы вынудить ВСУ отложить контрнаступление, говорил CNN информированный американский чиновник. По его словам, российские силы совершают более крупные воздушные атаки сразу с нескольких направлений, нацеливаясь на командные центры в Киеве и другие важные объекты.

Пытаясь сокрушить и сбить с толку украинскую систему ПВО, Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно. Украина успешно противостоит атакам и перехватывает большую часть запущенных ракет с помощью западного ПВО. В результате массированные атаки могут оказаться полезными для Киева, поскольку Москва исчерпает ограниченные запасы высокоточного оружия, говорил американский чиновник. (moscowtimes.ru)