В Боливии обнаружили новый вид диких кошек, который назвали Leopardus tilcayo (тигровая кошка тилкайо). Об этом сообщает издание National Geographic.

Животное нашли еще раньше. Местный житель обнаружил «странную кошку» котенком и забрал домой. Спустя примерно год он понял, что кошке лучше находится в приюте. В 2016 году данные о самце Leopardus tilcayo передали Паоле Ногалес-Аскаррунц, биологу и исследователю National Geographic, работающей в Боливии.

Изначально она полагала, что он принадлежит к виду Leopardus tigrinus tigrinus. Однако впоследствии, готовя буклет о видах кошек Боливии, она поняла, что найденный кот не похож на своего сородича из соседней Бразилии.

Ногалес-Аскаррунц еще несколько лет оттачивала навыки в генетическом анализе, прежде чем смогла изучить геном загадочной кошки. Затем, сотрудничая с Эдуардо Эйзириком из Папского католического университета в Бразилии и Йонасом Лескрором из Университета Антверпена, находка заняла свое место в кошачьем генеалогическом древе.

Этот десятилетний тигровый кот — первый представитель своего вида, известный науке. Он достигает примерно 18 дюймов в длину и весит всего 3 фунта, что меньше обычной домашней кошки.

Исследование не просто описывает новый вид; оно радикально меняет представление о кошачьем семействе, добавляя новые ветви. Более того, ученые надеются, что методы, примененные для обнаружения L. tilcayo, скоро помогут найти множество других видов кошек по всему миру и изменят подход к их охране.