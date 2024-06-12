Российские войска в ночь на среду нанесли удар по Киеву с использованием различных типов вооружений, сообщила Киевская городская военная администрация.

По словам главы администрации Сергея Попко, крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на Киев с того же южного направления двигались ударные беспилотники. «Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику», — добавил Попко.

Украинские военные заявили, что сбили все воздушные цели над Киевом.

Национальная полиция Украина уточнила, что в результате комбинированной атаки ракетами и дронами в Киевской области пострадал по меньшей мере один человек. После падения обломков сбитой ракеты на одном из предприятий возник пожар.

Российская сторона не комментировала удар по столице Украины.

По всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, в Киеве она длилась около двух часов.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук утверждает, что из 30 воздушных целей украинским силам ПВО удалось сбить 29, в том числе «Кинжал», все четыре крылатых ракеты и все 24 беспилотника.

Олещук уточнил, что средства ПВО сбивали цели в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях. (svoboda.org)