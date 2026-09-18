Масштабная реорганизация Volkswagen приведет к исчезновению испанской марки Seat. Она станет первой давно существующей автомобильной компанией, которая покинет рынок с начала 2010-х годов, пишет Reuters.

К слову, тогда Ford закрыл Mercury, General Motors отказалась от Saturn и Pontiac, а Saab обанкротилась. Такие закрытия редки в отрасли, где известные марки живут десятилетиями. Подобное развитие событий подтверждает готовность генерального директора автоконцерна Оливера Блюме оптимизировать работу разросшегося немецкого автопроизводителя, направив инвестиции в более успешные бренды. Seat к таким сейчас не относится.

В компании сообщили, что будущее Seat «за пределами текущего жизненного цикла продукции все еще оценивается». Также добавили, что «после 2030 года возможны разные сценарии». Осведомленный источник на условиях анонимности сообщил, что быстрорастущий дочерний бренд Seat — Cupra, который переходит на электромобили, получит все будущие модели по мере снятия с производства автомобилей Seat с двигателями внутреннего сгорания.