Оборонный концерн Rheinmetall планирует совместно с компанией MAN выпускать бронированные кабины для военных грузовых автомобилей на предприятии Volkswagen в немецком Оснабрюке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Automobilwoche.

Отмечается, что генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер настаивает на скорейшем принятии решения по заводу Volkswagen в Оснабрюке. Однако этой идеей недовольны в промышленном профсоюзе IG Metall.

В IG Metall сообщили, что было бы недальновидно сосредоточиться исключительно на военной промышленности вместо того, чтобы активно продвигать альтернативные экономические секторы и перспективные концепции.

До этого СМИ сообщали, что компания Porsche решила вновь выпускать танки из-за убытков.

Решение якобы было связано с неудачным годом для немецкой автомобильной промышленности, который закончился для Porsche убытком в €20 млрд. Менеджеры компании заявили о необходимости жесткой экономии и нового направления бизнеса.

Отмечалось, что Porsche может вложить в оборонные проекты до €2 млрд.

Позже представитель Porsche Кристоф Цемелка заявил, что компания не планирует выпускать танки.

«Заявление о том, что «Porsche SE снова будет производить танки», я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», — заявил он.

Во Вторую мировую войну Porsche занимался производством танка Tiger, противотанковой САУ Ferdinand (Elefant), сверхтяжелого танка Maus и т. д. Впоследствии производитель принял участие в создании танка Leopard 1.