Радикальное палестинское движение ХАМАС нанесло 20 ноября самый массированный ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив с момента начала вооруженных действий 7 октября.

Об этом сообщают арабские телеканалы Al Arabiya и Al Mayadeen.

Также, по информации Al Arabiya, под обстрелы ХАМАС попало несколько городов центральной части Израиля.

Как отметили в группировке «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — боевом крыле радикального палестинского движения ХАМАС — обстрел по израильской территории велся в ответ «на убийство мирного населения».