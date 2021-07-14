Похоже, известная ультраправая германская партия дала еще один повод для подозрений в сотрудничестве с Кремлем (если не в прямом финансировании с его стороны).

«Берлину стоит задуматься о выходе из Евросоюза и создании нового европейского экономического сообщества, в которое войдет и Россия». Такое мнение, как пишет Die Welt, выразил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

«Германии необходимо выйти из ЕС и создать новую европейскую экономическую группу интересов», — заявил депутат Бундестага, передает Российская газета. По его словам, Евросоюз в своем нынешнем виде не может быть реформирован.

Политик раскритиковал конфронтацию между Западом и Россией, которая, по его мнению, является частью Европы и должна войти в то самое новое экономическое пространство.

Как обратил внимание Хрупалла, на национальную идентичность немцев сильно повлияла «психологическая война союзников» по окончании Второй мировой войны. США продолжают вести ее и по сей день, что прекрасно демонстрируют действия Вашингтона в отношении «Северного потока-2». Как отметил политик, это «стратегия по дезинформации», которую США ведут ради своих интересов.

Кстати, ранее сопредседатель АдГ уже неоднократно критиковал санкционную политику ЕС и США в отношении РФ, подчеркивая «негативные последствия» введенных ограничительных мер.

Интересно, с чем связаны нынешние заявления представителя партийного руководства, может быть он отрабатывает таким образом какие-то обязательства перед Москвой? Насколько популярны идеи АдГ в современном немецком обществе? Способны ли они привести к постепенному изменению отношения германского общества к России без перемен в ее системе власти? Похоже, Кремлю именно этого и хотелось бы. А еще – максимального ослабления и даже развала ЕС, о чем в несколько иной форме собственно и сказал немецкий ультраправый политик.

Ситуацию комментируют # известные иностранные эксперты.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Украина):

— Иллюзий в отношении ориентации праворадикальной АдГ не стоит питать. Она работает на платформе антиамериканизма, еврокритицизма и антиисламизма, что автоматически приводит к ориентации на Россию. Их призывы к выходу Германии из зоны евро или даже из ЕС лежат в русле российской цели разрушения западных структур.

Подход Кремля здесь достаточно известен – Запад разрушил Варшавский договор, соцлагерь да и сам СССР, поэтому Россия имеет историческую миссию разрушить НАТО и Евросоюз. Сделать это извне военным или экономическим путем она не в силах, зато, действуя изнутри, можно подрывными методами, раскалывая немецкое общество, достичь многого.

У партии есть определенная популярность в обществе. Индикатором этого является то, что с 2014 года АдГ смогла пройти на выборах в ландтаги всех 16 федеральных земель Германии, имеет достаточно большую фракцию в Бундестаге, и даже представлена в Европарламенте. Эта популярность объясняется в большей степени антиисламистской и антииммигрантской риторикой.

Но бросается в глаза и то, что по данным издания Die Welt, в 2015–2020 годах партийные делегации совершили более сотни поездок, политически выгодных для России. Они неоднократно посещали, кроме Москвы, оккупированные РФ территории Крыма, востока Украины, Беларусь, Южный Кавказ. АдГ активно поддерживает российский проект “Северный поток-2”, который в ФРГ все больше подвергается критике как проект, противоречащий климатической политике Германии. То есть, налицо работа “под заказ”.

А это косвенно говорит и о том, что могут существовать не вскрытые пока что финансовые связи с российскими кураторами. Для этого не обязательно возить рейсами Аэрофлота чемоданы с наличкой из Москвы. По соседству с Германией находится немецкоязычный швейцарский кантон Цуг – излюбленный центр деловой активности “Газпрома”, “Сбербанка”, банка ВТБ-Капитал” и других госкомпаний. В кантоне официально легализованы операции с криптовалютой, так что у российских кураторов есть все возможности для обеспечения скрытого стимулирования политической активности АдГ.

Немедленно сделать немецкую политику более пророссийской АдГ вряд ли сможет, но внести дополнительные распри на этой почве в политикум Германии и Европы в целом — это ей под силу. А именно это и нужно Кремлю. К тому же, кроме крайне правых, у России есть кого поддерживать и на левом фланге политического спектра Германии. Фракция Левой партии в Бундестаге недавно предложила снять санкции с России и заключить новый договор о дружбе. Так что, формулу “разделяй и властвуй” Россия сполна использует в Германии для разделения и раскола немецкого общества и ЕС в целом. Если Федеральное ведомство по охране конституции не сделает шагов по ограничению деятельности крайне правых и левых в Германии, то со временем они смогут достичь поставленных кураторами из Москвы целей. Пример Брексита показателен.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— К сожалению, мне не известны никакие расследования, подтверждающие связь между российским руководством и партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), подобные тем, которые существуют о финансировании Россией партии Марин Ле Пен во Франции. Думаю, что со временем такие документы и расследования появятся. Пока известно только о скандальном финансировании партии миллиардером Хеннингом Конле, который, вероятно, в других сделках выступал тайным представителем неназванных российских инвесторов.

Между тем, некоторые взаимосвязи очевидны и без расследований. Во-первых, никем не скрывается идеологическая близость партии взглядам руководства России. Но, самое главное, основная электоральная база этой партии находится в Восточной Германии, бывшей ГДР, где еще сохранились старые российские связи, кадры Штази. В Восточной Германии во всех землях, кроме Берлина, который только наполовину восточногерманский, АдГ набирает более 20 % голосов. Во всей остальной Германии только еще в одной земле наблюдается такое же влияние АдГ.

Через АдГ Россия навязывает свою повестку Германии. Что еще хуже, Россия влияет на политику германской федерации через свое влияние в правящей Социал-демократической партии. Ее бывший лидер работает в российской организации и получает зарплату от российского государства. Его имя дало название политике России скупать лидеров стран Западной Европы. Это слово – шредеризация.

В этом процессе замечены бывший министр иностранных дел Австрии и бывший премьер-министр Франции. Теперь они, как и Герхард Шредер, являются проводниками российского влияния в Евросоюзе. ЕС не реагирует с достаточной степенью жесткости на эти процессы, что подвергает опасности само его существование.