Россия 11 июля проведет очередную неформальную встречу участников Совета Безопасности ООН, посвященную «неонацизму и фашизму» в Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«В понедельник, 11 июля, в 15.00 по NY/22.00 по Москве мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по «Формуле Арриа», посвященное нацизму и фашизму на Украине», — написал дипломат.

По его словам, встреча является «ответом тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине — денацификацию», обвиняя российскую сторону в «преувеличении масштаба проблемы». На мероприятии будут представлены фото- и видеоматериалы, добавил он.