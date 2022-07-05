Российские войска продолжат массированные обстрелы украинских территорий из артиллерии по мере медленного продвижения в Донбассе, из-за чего некоторые города и поселки уже полностью уничтожены, сообщило Минобороны Великобритании в ежедневном отчете.

«Бои в Донецской области почти наверняка продолжатся по такой же схеме», — говорится в публикации.

По данным британской разведки, в отличие от предыдущих фаз войны Россия смогла достичь достаточно эффективной координации по крайней мере между двумя группировками войск — Центральной и Южной. В последней недавно сменилось командование, назначенный в июне генерал Сергей Суровикин — главнокомандующий воздушно-космическими силами. Поэтому основной акцент в тактике теперь делается на бомбардировки и обстрелы, говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

При этом Россия продолжает совершать ошибки при воздушных атаках, о чем свидетельствует ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находилось около тысячи мирных жителей. Военные РФ целились в другой объект неподалеку, но снаряд полетела не туда, пришли к выводу британские спецслужбы.

В конце июня британские аналитики высказывали мнение, что российская армия с помощью обстрелов попытается помешать Киеву получить западное оружие. Из-за нехватки военных специалистов и высокоточных ракет жертвы среди гражданского населения неминуемы. (moscowtimes.ru)