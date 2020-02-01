Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке безвизовых туристических поездок в Китай. Документ опубликован на сайте российского правительства.

Так, МВД России поручено с 2 февраля приостановить прием документов, а также оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая. Меры приняты для обеспечения безопасности государства и нераспространения новой коронавирусной инфекции, говорится в распоряжении.

Также поручено уведомить власти КНР о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Ранее президент России Владимир Путина поручил направить самолеты Воздушно-космических сил в наиболее зараженные коронавирусом районы Китая, чтобы вывезти граждан России. Предполагалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

По состоянию на 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностировали у почти 12 тысяч человек. От него погибли 259 человек, выздоровели пока 243. За пределами КНР подтверждены случаи заражения у более чем 100 человек. ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.