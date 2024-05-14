Первую зарубежную поездку после своей пятой инаугурации на пост президента России Владимир Путин совершит в Китай, говорится на сайте Кремля.

Он будет там с 16 по 17 мая. В программе запланированы поездки в Пекин и Харбин, переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой правительства страны Ли Цяном, а также принять участие в нескольких мероприятиях, посвящённых российско-китайским отношениям.

Ранее агенство Bloomberg сообщало, что Путин может использовать поездку для попытки увеличить товарооборот между странами. В марте 2024 года китайский экспорт в Россию сократился на 16% год к году.

Китай продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать России вести войну в Украине. Также Китай покупает у России энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

На прошлой неделе во время турне Си Цзиньпина по Европе президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали китайского лидера использовать своё влияние на Москву для завершения войны в Украине. В ответ Си Цзиньпин заявил, что Китай не является стороной и участником конфликта, и ограничился пожеланием мира. (svoboda.org)