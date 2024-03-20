Президент России Владимир Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей инаугурации в Китай.

Об этом сообщает # со ссылкой на издание «Ведомости».

По данным источника, российский лидер может посетить КНР во второй половине мая. При этом окончательного подтверждения визита еще нет.

Один из источников сообщил, что в повестке обсуждения будут прежде всего вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений, расширения научно-технического сотрудничества между РФ и КНР, а также процесса расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

19 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас готовится несколько встреч президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка.