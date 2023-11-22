Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время может посетить Египет для обсуждения помощи для сектора Газа.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил местным СМИ на борту самолета, возвращаясь из Алжира.

«У меня может состояться поездка в Египет в самое ближайшее время. Эти вопросы будут нашей главной повесткой дня в Египте: какие шаги мы можем предпринять, как мы можем подготовить почву для эвакуации пациентов. Мы будем говорить об этом», — сказал он.

По словам турецкого лидера, Турция хочет вывезти всех пациентов как можно скорее. «На самом деле мое желание — как можно быстрее вывезти тех, кто нуждается в хирургическом вмешательстве. Особенно детей, давайте как можно быстрее их заберем и окажем им медицинскую помощь. В этом вопросе мы солидарны с нашими друзьями и, надеюсь, будем вести процесс именно таким образом», — подчеркнул Эрдоган.