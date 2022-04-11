В Мариуполе Донецкой области российские войска использовали против военных и гражданских неизвестное отравляющее вещество.

Отравляющее вещество в Мариуполе было сброшено с беспилотника, сообщил «Азов» в Telegram.

По его данным, у пострадавших есть дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром (провоцирует сбой в работе сосудистой системы).

«…Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА…», — говорится в сообщении «Азова».

InformNapalm сообщает, что мог быть применен Зарин.

Производство и применение химического оружия запрещено международным договором в рамках ООН — Конвенцией о химоружии. Соглашение, в частности, подписала РФ. (unian.net)