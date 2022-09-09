Министерство обороны России в пятницу опубликовало видео с переброской войск в Харьковскую область, где украинская армия ведет успешное наступление. По данным Минобороны РФ, на официальном видео показано движение колонн бронетехники и специальной автотехники; на кадрах — бронетранспортеры, грузовики с буксируемыми гаубицами, машины материально-технического обеспечения.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов о ходе военных действий в районе Балаклеи под Харьковом, заявив, что с таким вопросом следует обращаться в Минобороны РФ «к коллеге Конашенкову». (DW)