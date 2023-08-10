Москва больше не требует возобновить работу аммиакопровода Тольятти—Одесса для возвращения к зерновой сделке с Турцией, Украиной и ООН, однако все остальные требования остаются в силе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам (речи об аммиакопроводе Тольятти—Одесса уже, к сожалению, не идет), лишь после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы», — сказал Галузин в интервью ТАСС.

При этом представитель российского МИДа обвинил Киев в подрыве аммиакопровода Тольятти—Одесса в начале лета этого года. Возобновление поставок сырья по нему было «одним из стержневых элементов обеих стамбульских договоренностей», подчеркнул Галузин.

Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке 17 июля и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море, после чего начала наносить удары по украинским портам и элеваторам. Официально это было сделано из-за отсутствия прогресса в реализации российской части сделки.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и аналитиков, Россия отказалась продлевать соглашение после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган «разозлил» Кремль, вернув Украине защитников «Азовстали» и одобрив вступление Швеции в НАТО.

В начале августа Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом озвучил свои требования для возвращения к зерновой сделке. После этого президент Турции заявил, что возрождение черноморской инициативы по экспорту украинского зерна зависит от выполнения западными странами данных России обещаний.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон сделал все возможное для разрешения вопросов России. «Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — сказал Блинкен. (moscowtimes.ru)