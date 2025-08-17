Появился полный перечень требований, которые российский глава Владимир Путин выдвинул для окончания полномасштабной войны против Украины во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Список условий опубликовало агентство Reuters в воскресенье, 17 августа.
Оба источника, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что их знания о предложениях Путина в основном основаны на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и отметили, что эти знания не являются полными.
Пока неясно, являются ли предложения Путина лишь стартовой площадкой для переговоров или же это скорее окончательное предложение, не подлежащее обсуждению.
На первый взгляд, по крайней мере некоторые из требований будут представлять для руководства Украины огромные трудности для принятия.
По словам источников, в соответствии с предложенной Россией сделкой Киев должен полностью вывести войска из восточных Донецкой и Луганской областей в обмен на обещание России заморозить линии фронта в южных областях Херсона и Запорожья.
Список условий:
- Россия не рассматривает прекращение огня до подписания большого соглашения;
- Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей;
- РФ заморозит линии фронта в Херсонской и Запорожской областях;
- Возвращение под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях;
- Формальное признание суверенитета России над Крымом;
- Отмена по крайней мере части санкций против РФ;
- Запрет вступления Украины в НАТО;
- Обсуждается возможность международных гарантий безопасности для Киева;
- Русский язык и РПЦ должны получить официальные права в Украине.