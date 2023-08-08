США сделали все возможное для разрешения вопросов России по зерновой сделке, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — сказал Блинкен в интервью французскому радио RFI (его текст опубликован на сайте Госдепа).

По его словам, он лично написал письма американским банкам и объяснил, что Вашингтон «абсолютно» поддерживает экспорт российского зерна. «Не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее», — пояснил Блинкен.

Более того, он рассказал о предложении от ООН для России, которое отвечает на все озабоченности Москвы. Однако Кремль так и не отреагировал на него, подчеркнул Блинкен. В связи с этим он считает, что продление сделки — это «не вопрос уступок».

Также глава Госдепа не согласился с заявлениями Москвы о проблемах с поставками российского зерна. В последний год он «намного превышает» показатели, которые были до начала войны, отметил Блинкен. Данные Минсельхоза РФ подтверждают это: в прошлом сельхозгоду (июль 2022 — июнь 2023 гг.) Россия экспортировала 60 млн тонн зерна, включая пшеницу, что стало рекордом (годом ранее показатель был на уровне 38,1 млн тонн).

Блинкен также назвал «каплей в море» предложение президента РФ отправить по 25–50 тыс. тонн зерна в шесть наиболее нуждающихся африканских стран. Глава Госдепа напомнил, что в рамках зерновой сделки «были экспортированы 20 млн тонн». (moscowtimes.ru)