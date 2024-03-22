Россия выполнила цель по демилитаризации Украины, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что украинская армия использует только вооружение стран НАТО.

Перед началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года президент России Владимир Путин называл в числе целей «денацификацию», «демилитаризацию», «нейтралитет» Украины и «защиту» жителей Донбасса.

При этом Путин утверждал, что у него не было намерения оккупировать Украину и «интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий», но впоследствии назвал главным достижением войны аннексию четырех украинских областей.

На двенадцатом месяце боевых действий Путин объявил целью «защиту самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать» на якобы ее же «исторических территориях».

Война, которая по плану Кремля должна была продлиться несколько дней и завершиться свержением правительства Владимира Зеленского, идет уже почти два года. В интервью Карлсону Путин обвинил в этом США и прямо обратился к американскому руководству. «А нужен ли США этот конфликт? Зачем? Это тысячи миль от вашей национальной территории. У вас же есть другие проблемы. <…> Вам нечем заняться? Разве не лучше было бы договориться с Россией?» — сказал он.

При этом в западной разведке полагают, что Путин только имитирует стремление к диалогу, а на самом деле собирается вести войну как минимум до 2026 года, рассчитывая на исчерпание поддержки Украины со стороны Запада. По данным источников, в планы Кремля входит полный захват Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. В разведке отмечают, что Путин готов ежегодно терять в Украине до 100 тыс. военных. (moscowtimes.ru)